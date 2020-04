Prosegue da parte degli uffici finanziari della Provincia di Latina il lavoro di pagamento di fatture a creditori, siano essi singoli professionisti, imprese o enti che erogano servizi sul territorio. Nelle ultime settimane sono stati effettuati pagamenti per complessivi 7 milioni e 563mila euro con i quali sono state liquidate 303 fatture. Destinatari di tali pagamenti sono imprese e professionisti.

E' inoltre previsto per i prossimi giorni il pagamento all'azienda ABC di un milione e 222mila euro quale acconto sul contributo per il servizio della raccolta differenziata. Nei primi mesi di aprile l'ente di via Costa aveva liquidato complessivamente altre 98 fatture per un ammontare totale di 3 milioni e 497mila euro.

"Il nostro lavoro non si ferma nonostante le difficoltà di questa fase – spiega il presidente della Provincia Carlo Medici – al contrario stiamo moltiplicando gli sforzi perché mai come in questo momento appare necessario supportare le aziende e i professionisti viste le difficoltà che molti, sia singoli professionisti che aziende, stanno affrontando. Con la liquidazione delle fatture per le prestazioni erogate riconosciamo il loro lavoro e allo stesso tempo forniamo liquidità per resistere nel momento economicamente più impegnativo che si è presentato dal dopoguerra a oggi. Un ringraziamento particolare va ai nostri uffici che hanno operato e continuano ad operare a pieno regime affinché siano raggiunti questi risultati ".