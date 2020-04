Continua la scalata degli e-sport, o sport elettronici, in Italia. Infatti, la Federazione Italiana E-Sports ha completato il gruppo di lavoro che si occuperà di aspetti legati alle attività sportive e di comunicazione. "Era nell'aria da tempo e finalmente la famiglia si allarga creando una prospettiva diversa e molto più centrata sulle esigenze non istituzionali - si legge nella nota stampa della Federesport italiana - Ora le sfide sono più ampie: la clausura forzata ha richiesto un approccio innovativo e ha creato nuovi bisogni che devono essere soddisfatti. Servono nuovi format, anche televisivi e, soprattutto, un approccio che metta la competizione sportiva online accanto a quella live. Oggi le necessità sono diverse e il gioco da casa sulle varie piattaforme è divenuto qualcosa di indispensabile sia per i players che per moltissime new entry che hanno visto nel videogame la possibilità di divertirsi e anche di competere con altri appassionati".

"Federesports si è concentrata nei primi anni di attività sugli aspetti normativi e giuridici con l'obiettivo di creare l'infrastruttura/contenitore che si potesse interfacciare con il mondo dello Sport, in primis nei riguardi del CONI e del CIO. Oggi queste attività sono oramai consolidate e l'apertura verso il mondo degli organizzatori, dei team e dei player richiede un approccio diverso e l'apporto di figure di spicco nel settore, persone di comprovata esperienza che, come Think Tank ovvero laboratorio di sviluppo di idee, avrà il compito di suggerire attività utili alla crescita in Italia dell'intero comparto degli e-Sports".

Il Comitato Tecnico, coordinato dal Segretario Nazionale di Federesports Maurizio Miazga, è formato da 10 componenti destinati a crescere di numero in breve tempo. Oggi fanno ne parte (in ordine alfabetico):

- Paolo Antonietti, manager e Associate Partner di Partners 4 Innovation, società del gruppo Digital360.

- Giuseppe Baia, esperto di hardware, ha competenza per setup nel gaming e nello streaming.

- Ivan Ballestrazzi, consulente e formatore oggi è Manager per GIGABYTE Europe e CEO del team Exeed.

- Luigi Carro, ha creato la piattaforma Sim Speed Room, produce simulatori auto, è partner di Motor SIM.

- Paolo Di Mauro, esperto di branding, è responsabile marketing di FutxFun, project manager di Prodea.

- A ntonio "Tony Tubo" Mercogliano, ex player di FIFA, noto youtuber e ora CEO del Team Esport Revolution.

- Stefano Moretto, Presidente di VFL Esport si occupa di Progaming e talent scout di players.

- Daniele "Ishi" Pellegrini, venticinque anni di esperienza, con LIVELEAGUE organizza eventi live.

- Maurizio Ragno, organizzatore di eventi, esperto in fiere, consulente per i principali Brand, CEO di Nerds.

- Emiliano "S-Venom" Spinelli, atleta Esports oggi con l'Arsenal FC, Advisor per Link Campus University.

"Con questa squadra, che si unisce agli esperti di questioni istituzionali e giuridiche, saranno rafforzate le basi per una struttura della Federazione in linea con le esigenze del settore - conclude la ntoa - Federesports, fin dalla sua fondazione, intende aggregare gli stakeholders del settore e per farlo occorre una visione concreta, attuale e vissuta sul campo e questi esperti hanno esperienza e capacità che mettono in campo a beneficio degli e-Sports".