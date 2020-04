Una misura di viabilità può avere effetti benefici sulla salute pubblica e sulla sanità. Una bicicletta, oppure un motociclo ecologico e il limite a 30 chilometri orari, rappresentano uno dei punti chiave per un corretto stile di vita nella Fase 2, una tra le più delicate per uscire dall'emergenza del Coronavirus.

E' una strategia che si può applicare anche a Latina e provincia. E' uno dei passaggi più importanti di una nota inviata lo scorso 28 aprile dalla direzione Asl di Latina al Presidente della Regione Lazio, al presidente della Provincia di Latina, al sindaco del capoluogo, ai sindaci della provincia e al Prefetto.

L'oggetto riguarda le misure urgenti per la salute pubblica relative al contagio da Coronavirus nella provincia di Latina che fino a questo momento ha ottenuto risultati eccellenti sotto il profilo della prevenzione come testimoniano i numeri. Il primo punto - come scrive Antonio Sabatucci direttore Uoc prevenzione attiva della Asl – è favorire l'uso delle biciclette e dei motocicli in tutti i centri urbani dei comuni con un limite di velocità per tutti i veicoli a motore non superiore ai 30 chilometri orari. L'altro punto preso in esame è di creare corsie preferenziali sempre per le biciclette e i motocicli anche a poca distanza dai collegamenti stradali o dalle stazioni ferroviarie. La nota ricorda che se sembrano solo ed esclusivamente delle misure di viabilità, in realtà hanno documentato effetti di sanità pubblica (distanziamento, riduzione dell'inquinamento) e sono collegate a corretti stili di vita indicati dalla Regione Lazio.

E' per questo che può essere anche richiesto un finanziamento alla Regione Lazio o al ministero competente. Un esempio? Nella fase due il Comune di Milano ha puntato su un piano di viabilità orientato sulla ciclabilità perchè a subire delle limitazioni sarà il trasporto pubblico. Anche a Latina che ha anello ciclabile in centro e una pista verso la Marina, la riscoperta delle due ruote potrebbe rappresentare un'ottima soluzione per convivere con la Fase 2 e andare dritti in sella ad una bici o un motociclo ecologico sulla strada giusta, tracciata in queste settimane