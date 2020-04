Nessuna festa in piazza, nessun Concertone, nessun assembramento per questo Primo Maggio, la cui celebrazione è stata cancellata dall'emergenza Coronavirus. Ma il Comune di Latina propone un'alternativa: una diretta su Facebook per celebrare la gioranta. A condurre questo incontro, previsto per le 19.30 sulla pagina Facebook dell'ente, sarà l'assessore alla Cultura, Silvio Di Francia, accompagnato dall'assessore al Welfare Patrizia Ciccarelli, l'economista Fabrizio Barca, già Ministro per la Coesione territoriale, e il Sottosegretario allo Sviluppo economico Gian Paolo Manzella.

"A partire dalle 19.30 sarà trasmessa in prima visione una conversazione condotta dall'Assessore alla Cultura Silvio Di Francia alla quale parteciperanno l'Assessora alle Politiche di Welfare e Pari opportunità Patrizia Ciccarelli, l'economista Fabrizio Barca, già Ministro per la Coesione territoriale nel Governo Monti e Presidente del Gruppo di Coordinamento del "Forum Disuguaglianze e Diversità" e il Sottosegretario allo Sviluppo economico Gian Paolo Manzella - spiega il Comune in una nota - Il dibattito si concentrerà sul lavoro che c'è oggi, ai tempi del coronavirus, su quello che non c'è, su come e quanto incide l'assenza del lavoro sulle disuguaglianze sociali e sulle prospettive future una volta superata la fase emergenziale causata dal Covid-19. L'appuntamento è alle 19.30 sulla pagina Facebook del Comune di Latina".