Le concessioni balneari per quanto riguarda il litorale di Terracina (che erano in scadenza nel 2020) verranno estese fino al 2033. Ad annunciarlo è stato il sindaco Roberta Tintari: "Si tratta – afferma il primo cittadino - di una chiara manifestazione della volontà dell'Amministrazione Comunale di accedere all'estensione della validità, secondo quanto disposto dalla legge 145 sulle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative. Ora bisognerà attendere il vaglio della Regione Lazio, ente competente sulla materia, oggi particolarmente delicata per le indicazioni intervenute attraverso la normativa europea contenute nella direttiva Bolkestein. Il nostro è un atto di indirizzo che vuole tenere in debita considerazione la peculiarità del settore balneare della nostra città e della nostra nazione".

L'assessore al Demanio Marittimo e Attività Produttive Gianni Percoco spiega che "il provvedimento è stato fortemente voluto dall'Amministrazione e rappresenta il pensiero di molti cittadini terracinesi e italiani che desiderano tutelare la antica tradizione degli operatori balneari, aziende a conduzione familiare che hanno fatto la storia della nostra riviera e che oggi si stanno adoperando, con copiosi investimenti e aggiornamenti, per migliorare notevolmente l'offerta di servizi alla clientela. Negli anni si è trasformata l'accezione dello stabilimento balneare, oggi molto più dotato di servizi e attrattivo per tutte le fasce di età, senza però rinnegare la tradizione. Terracina è ininterrottamente Bandiera Blu dal 2015 e Bandiera Verde dei Pediatri italiani dallo scorso anno, a testimonianza di un percorso virtuoso che anche i gestori hanno saputo avviare e proseguire negli anni. Speriamo che questa volontà possa essere confermata dalle decisioni degli enti preposti"