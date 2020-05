"La pista ciclabile sarà chiusa almeno fino a mercoledì e non sarà permesso a nessuno di arrivare fino alla zona della marina di Latina. Sarà però consentito spostarsi da casa per correre e allenarsi individualmente. Nei parchi saranno chiuse, per sicurezza, le giostre dei bambini, onde evitare assembramento", ad annunciarlo è stato il sindaco di Latina, Damiano Coletta, nel question-time serale diventato ormai una consuetudine nel corso dell'emergenza Coronavirus.

Il primo cittadino del capoluogo pontino ha parlato in diretta sulla pagina Facebook del Comune di Latina. Seguendo le direttive del DPCM della Fase 2, che inizierà il 4 maggio, il sindaco ha ritenuto opportuno limare alcune questioni, ritenute rilevanti per la salute pubblica: "Serve tempo per valutare bene in che modo riaprire uno dei punti della città che saranno sicuramente più frequentati", ha detto "ma mercoledì saremo pronti". Sarà invece ancora chiusa per tutta la settimana Villa Fogliano.

Riaprirà invece il cimitero comunale e con esso l'attività dei fiorai che operano nel cortile antistante. Gli orari saranno mattutini, dalle 9 alle 12, esclusi mercoledì e domenica. Sarà procastinato fino alle ore 23, invece, l'orario di apertura di ristoranti, pub e pizzerie che da lunedì potranno invece riaprire i battenti per il solo servizio di take away.

"Ricordo, inoltre, che per gli spostamenti permangono le direttive del Governo. Questi saranno consentiti - ha detto Coletta - solo per motivi di lavoro, salute o per andare a trovare un affetto, ma sempre rispettando il distanziamento sociale".