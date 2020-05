I commercianti di Latina hanno consegnato, simbolicamente, le chiavi delle loro attività al Comune. Una manifestazione, come avvenuto già nei giorni scorsi in altre parti d'Italia, altamente simbolica, per ribadire la situazione di estrema difficoltà che stanno vivendo le attività commerciali in questa difficile fase legata all'emergenza Coronavirus.



In piazza del Popolo, davanti al palazzo municipale, si sono radunati tantissimi operatori del commercio ma anche barbieri e parrucchieri. Li ha ricevuti il Sindaco Damiano Coletta che ha ascoltato le loro parole, le loro rimostranze e in alcuni casi anche le lacrime di chi è alla disperazione. "E' una manifestazione simbolica, per segnalare al Governo la nostra situazione di difficoltà – ha spiegato Gianluca Di Cocco, ristoratore di Latina – Siamo bar, ristoranti, partite Iva, artigiani. Siamo in piazza tutti a distanza di sicurezza, con la massima civiltà e rispetto reciproco. I commercianti, lo dico, sono esasperati. Tanti di noi non dormono da giorni per le prospettive future nere. Vorrei ringraziare tutti i partecipanti, e poi Prefettura e forze dell'ordine. E ovviamente il sindaco Coletta che ha dimostrato la sua vicinanza alle nostre battaglie".



I commercianti lamentano in particolare l'incertezza legata alle date in cui sarà dato loro l'ok per riaprire ma anche le regole da rispettare una volta che riapriranno. La loro richiesta al sindaco è stata orientata in due direzioni: da una parte ascolto delle richieste su cui il Comune può intervenire in modo concreto (ad esempio nella concessione di suolo pubblico) e dall'altra un sostegno nella battaglia con Governo e Regione per chiedere risposte certe.



Il sindaco Coletta è stato pienamente d'accordo e ha garantito il massimo sostegno dell'amministrazione comunale, annunciando che sulle richieste di competenza dell'ente, l'amministrazione sta già lavorando. Dunque su spazi pubblici ma anche su sgravi legati alle tasse e tributi di competenza comunale che pesano sulle spese di chi è chiuso da oltre due mesi.

"Da parte dell'amministrazione comunale ci sarà il massimo impegno per garantire aiuto e vicinanza ai commercianti - ha affermato il sindaco Damiano Coletta - Non perdiamo la fiducia e la speranza. Non molliamo, tutti insieme riusciamo a farcela"