Una discarica a cielo aperto in pieno centro urbano. E' questa la denuncia di Daniele Borace, attivista ambientale, che sulle pagine social di "Orso Green" segnala la situazione di profondo degrado in cui versa il piazzale tra via Enna e via Ugo La Malfa, nelle vicinanze dell'ex Dogana. Nel sito sono state rinvenute diverse tonnellate di rifiuti accatastati, comprese lastre di eternit. Perciò Borace, si appella al sindaco e a tutti i consiglieri per far rimuovere quei rifiuti in tempi rapidi ed adottare misure di contrasto ai fenomeni di abbandono. «Sono anni che combatto questi fenomeni di inciviltà - dichiara Borace – per tutelare l'ambiente in cui viviamo. Ho fatto centinaia di denunce alle autorità competenti, giornate ecologiche per sensibilizzare i cittadini ad un maggior rispetto dell'ambiente, video e quant'altro è nelle possibilità di un cittadino per mantenere alta l'attenzione su queste tematiche. Continuerò a combattere per un futuro migliore del presente, per dare una possibilità a chi verrà dopo di noi di poter vivere in un ambiente più sano, dove la sostenibilità sarà la mentalità prevalente e che si raggiunga un equilibrio tra umani e natura. Fino ad oggi non è stato facile, anche perché ho riscontrato un disinteresse della politica ad occuparsi seriamente delle problematiche ambientali del territorio. Qualche politico avrebbe anche la volontà di agire ma difficilmente riesce a prevalere nella sua coalizione. Per cambiare occorre maggior coraggio, da parte loro, a presentare degli atti amministrativi con la finalità di tutelare l'ambiente. Queste immagini sono impietose, fanno male al cuore e mi auguro che qualche consigliere comunale, se non tutti, abbiano uno scatto d'orgoglio e chiedano al Sindaco di dare priorità anche alle Politiche ambientali. Contrastare i casi isolati di inciviltà e legiferare per migliorare la qualità della vita degli apriliani».