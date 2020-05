Fondi, superata la situazione emergenziale che aveva portato la Regione a istituire la "zona rossa", si prepara ad affrontare la "fase 2". Lo farà rispettando delle regole ben precise anche per quanto riguarda la riapertura delle attività al fine di evitare assembramenti. Il vicesindaco Beniamino Maschietto ha infatti emanato un'ordinanza con la quale sono stati fissati dei paletti relativamente agli orari. Le misure sono in vigore a partire da oggi.



Le attività commerciali di vendita al dettaglio, fatta esclusione di farmacie, parafarmacie, edicole, tabaccai, aree di servizio e distributori automatici nei giorni feriali potranno restare aperti dalle 7 alle 21; la domenica e nei giorni festivi dalle 7 alle 15. Per quanto riguarda i servizi di ristorazione, per i quali sono consentite le sole attività di asporto e consegna a domicilio, è prevista l'apertura dalle 6.30 alle 22.30.



Ovviamente sarà necessario attenersi alle disposizioni vigenti per limitare la diffusione del covid-19. Il graduale ritorno alla normalità riguarda anche la riapertura delle isole ecologiche di via Rezzola e via Covino per il conferimento (ovviamente individuale) dei rifiuti. Sarà inoltre riattivato, a partire da oggi, il servizio per il ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti da parte delle De Vizia spa, attività dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12 previa prenotazione al numero 800086580. Ritorno alla "normalità" anche per il trasporto pubblico locale. «Il servizio – si legge nella nota diffusa dal Comune – sarà attivo continuativamente fino al 18 maggio. Successivamente, si procederà alla proroga dello stesso salvo eventuali disposizioni degli enti sovracomunali». Per i fruitori, sarà obbligatorio l'uso della mascherina e dovrà essere rispettato il distanziamento sociale di almeno un metro.