Quasi 3 miliardi di euro di investimenti per realizzare il Grande Raccordo del Lazio, un piano di opere viarie che rivoluzionerà la viabilità nell'intera Regione. E al centro di questo progetto c'è la provincia di Latina, quella decisamente meno connessa di altre ai raccordi autostradali. Il ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli, insieme al presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e al vicepresidente Daniele Leodori, sta mettendo a punto da alcuni giorni i progetti necessari per il rilancio delle infrastrutture. Nel piano rientrano l'autostrada Roma-Latina (costo 2,1 miliardi di euro), la Bretella Cisterna-Valmontone (476 milioni di euro) e il Passante di Formia (75 milioni di euro) che andrà a congiungere il sud pontino con l'autostrada a Cassino-Sora-Avezzano.

Nei prossimi giorni il piano sarà ufficializzato attraverso un decreto legge e verrà nominato un commissario straordinario per la realizzazione di queste grandi opere. Il tutto sul modello del ponte Morandi di Genova. Il consigliere regionale del Pd Enrico Forte commenta: "Il frutto di un lungo lavoro vedrà la luce, rimettendo in moto cantieri importantissimi il tessuto regionale e per il Paese".