Tutti in fila per un Big Mac per riacquistare quel gusto di libertà condizionata al sapore di fritto e maionese. Tra le abitudini che evidentemente sono mancate di più ai cittadini in due mesi di lockdown ci sono i menù della catena di fast food McDonald's a giudicare dalle lunghe file di auto, in attesa del servizio di asporto, che si sono registrate nel tardo pomeriggio di fronte ai due punti ristoro in via Isonzo e in via Romagnoli a Latina.

In via Romagnoli l'ingorgo è stato tale che gli autobus delle linee urbane ed extraurbane non riuscivano a rientrare alle Autolinee e sono rimasti bloccati nel traffico con code che si sono registrate sin da via Emanuele Filiberto. Piazzole piene, auto contromano e qualche protesta. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.

Lunghe code sono state segnalate anche ad Anzio, sulla via Nettunense: anche qui erano diverse decine le auto in coda in attesa di accedere al McDrive.