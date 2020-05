Aprilia non dimentica e nemmeno Padova dove questa mattina si è svolta una cerimonia in ricordo delle vittime del tragico incidente costato la vita a cinque cittadini apriliani dell'Anc. Lo ricorda il sindaco Antonio Terra in un post su Facebook: "Otto anni fa un terribile incidente sull'A13, nel padovano, privò l'ANC Aprilia 70 e i familiari di cinque nostri concittadini (Roberto Arioli, Maria Ivana Aronica, Settimio Iaconianni, Gianfranco Gruosso e Maria Domenica Colella) dell'affetto dei loro cari.

Una tragedia che ancora oggi è ben presente nel nostro ricordo. Anche oggi presso Ponte San Nicolò, una piccola delegazione composta dal Sindaco Martino Schiavon, dal Comandante della Stazione dei Carabinieri luogotenente Marco Corazza e dal Comandante della Polizia Locale Antonio Barbieri ha reso omaggio con una piccola celebrazione ai nostri concittadini scomparsi. Nonostante la distanza e il momento delicato, anche Aprilia si unisce al dolore dei cari, nel ricordo di questa triste ricorrenza".