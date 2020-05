Fausto Bianchi è stato eletto oggi, con il 98% dei voti, nuovo Presidente della Piccola Industria di Unindustria per il quadriennio 2020 -2024. Fausto Bianchi, che subentra a Gerardo Iamunno, è stato eletto dal Comitato Regionale della Piccola Industria composto dai Presidenti territoriali di Roma, Frosinone, Rieti, Viterbo e Latina.

L'elezione dell'imprenditore di Latina è arrivata al termine dell'assemblea di Unindustria svoltasi ovviamente in modalità telematica. Un'assemblea che ha affrontato in particolare la situazione delle piccole e medie imprese nella Regione Lazio, proprio quelle di cui Bianchi è diventato ora presidente. "Le PMI rappresentano la spina dorsale del nostro tessuto imprenditoriale nazionale e regionale - afferma il neo presidente Fausto Bianchi - La vera sfida oramai non è più tra aziende ma tra ecosistemi territoriali. Solo supportando le piccole e medie imprese garantiremo lo sviluppo e la crescita del nostro territorio, tuteleremo l'occupazione e manterremo solida l'economia del Paese. L'obiettivo è quello di non lasciare nessuno indietro e non consentire che i tragici eventi di questo periodo, possano distruggere le eccellenze imprenditoriali che ci caratterizzano nel mondo. Noi faremo la nostra parte, ma il Paese deve fare una scelta: decidere se essere quello del Ponte Morandi, costruito in poco più di un anno ed inaugurato in piena emergenza, o quello della Roma - Latina, infrastruttura strategica mai realizzata. Io e la mia squadra abbiamo chiaro da che parte stare. Ringrazio il mio Past President Gerardo Iamunno, uno straordinario imprenditore ed uno splendido esempio associativo da seguire, perché se oggi posso contare su un grande gruppo, numeroso e rappresentativo è perché lui e la sua squadra hanno lavorato con intelligenza e dedizione."

La squadra di Fausto Bianchi è così composta: Christian Papa (Vicepresidente), Pio Savoriti (Vicepresidente), Stefano Buonamici (Vicepresidente Vicario di Roma), Gianluigi Pezzulo (Presidente Piccola Industria Frosinone), Carla Picozza (Presidente Piccola Industria Latina), Marco Pezzopane (Presidente Piccola Industria Rieti), Simonetta Coccia (Presidente Piccola Industria Viterbo).

Altresì l'assemblea ha eletto come membri del consiglio direttivo della Piccola Industria i seguenti nominativi: Beato Arnaldo - La Garigliano Srl (LT); Cafiero Ciro - Studio Legale Cafiero Pezzali & Associati (RM); Cardo Lorenzo - Interporto Centro Italia Orte Spa (VT); Ceresani Massimiliano - Horizon Technology Group Srl (RM); Dell'Uomo Fabrizio - Edil 2000 F.lli Dell'Uomo Srl (FR); D'Innella Margherita - Telpress Italia Spa (RI); Fatello Roberta - Colorificio Cirpa Srl (RM); Giuliano Raffaele - Exaltech Srl (LT); Guerrucci Francesca - Mario Guerrucci Srl (RM); Papetti Mirko - Forma-Tec Srl (RM); Ragni Luciano - B-Pharma group Srl (FR); Ricci Oscar - Elevatori Areg Spa (RM); Rizzo Andrea - R&R Consulting Srl (FR); Sigismondi Sandro - S.A.R.E.P. Srl (FR).

Fausto Bianchi, imprenditore di seconda generazione di Latina, titolare del Gruppo Bianchiassicurazioni, 44 anni, sposato con 2 figli. Già Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Unindustria nel triennio 2015-2018 e nello stesso periodo Presidente del Comitato Tecnico Startup ed Imprenditoria Giovanile, è stato nel 2017 - sempre per i Giovani Imprenditori - Presidente del Comitato del Centro Italia, attualmente Consigliere di Presidenza e Presidente del Gruppo Tecnico Specializzazione Intelligente e Innovazione Aperta.