Il giornalista del quotidiano britannico il "Telegraph", Tim Jepson, ha dedicato un articolo all'Italia, alle sue bellezze naturali, alla sua cultura, alle tradizioni, alla cucina e persino alla sua lingua. Ed elenca venti buoni motivi tornare a visitare il Belpaese.

L'elenco è molto lungo ma l'autore fa una selezione dei posti per cui vale la pena affrontare un viaggio in Italia dopo il covid. Nella sua lista di luoghi da non perdere c'è Ponza, l'isola lunata con il suo fascino compare insieme ad altre bellissime isole italiane: Capri, le Tremiti, Capraia, Elba, Lipari e Marettimo.