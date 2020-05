Una manovra finanziaria da circa mezzo milione di euro per far ripartire il paese e aiutare le famiglie. L'annuncio del sindaco di San Felice Circeo Giuseppe Schiboni è arrivato tramite una diretta Facebook. Il primo cittadino ha riepilogato l'evoluzione dei contagi da covid-19 sul territorio comunale: tre casi, tra cui un decesso, un negativizzato e un paziente ancora ricoverato.

Adesso, tenuta a bada la diffusione del coronavirus, si pensa alla fase due. "Il Comune sta varando misure per le attività e le famiglie – ha detto Schiboni – sapendo che questa stagione sarà diversa dalle altre. Il nostro obiettivo è comunque mantenere un elevato standard di sicurezza per coloro che decideranno di essere nostri ospiti. Non dimentichiamoci che San Felice è un paese che vive di turismo".

Per quanto riguarda le misure economiche, si parla di sconti sulla tassa sui rifiuti fino al 50% e sulle occupazioni di suolo pubblico. L'Ente è pronto a garantire alle attività degli ampliamenti degli spazi occupati al fine di favorire il rispetto del distanziamento sociale, garantendo comunque quelli necessari per la libera circolazione delle persone. Oltre a ciò, per le famiglie il Comune provvede degli aiuti extra, rispetto ai fondi del Governo e della Regione, per l'acquisto dei beni di prima necessità.