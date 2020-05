Il Comune di San Felice Circeo si mostra al fianco del personale delle Forze dell'Ordine, una delle categorie più esposta agli effetti del covid 19. Proprio stamattina, il sindaco Giuseppe Schiboni, insieme al personale del Gruppo Comunale di Protezione Civile, hanno donato all'Ufficio Marittimo della Capitaneria di Porto, al comando stazione Carabinieri e al Comando della Polizia Locale dei kit anticontagio utili per interventi ed assistenza a persone positive al Coronavirus. Un kit composto da mascherine FP2, guanti monouso, visiera per la protezione degli occhi, tute anticontagio e copriscarpe. Nei prossimi giorni stessa donazione anche per i medici di famiglia del territorio.

"Si tratta in questo modo di esprimere il nostro ringraziamento a quanti – ha detto Schiboni – sono stati e saranno impegnati in questa emergenza sanitaria. Il personale delle Forze dell'ordine ed i medici, sono i soggetti più esposti al rischio contagio per l'incessante lavoro a cui sono chiamati. La loro opera anche nel momento di chiusura totale è stata encomiabile e stanno continuando a lavorare con spirito servizio e solidarietà, mettendo a rischio anche la loro salute. Abbiamo voluto cosi ripagare la loro opera con questa modesta donazione".