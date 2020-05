Un video messaggio che racchiude le bellezze del territorio pontino e per inviare un messaggio di vicinanza, solidarietà e incoraggiamento a tutta la comunità. È questo lo spirito con cui è stato ideato, e poi realizzato, il video fortemente voluto dal Presidente di Minerva e dell'Osservatorio, Annalisa Muzio.

Una testimonianza della vicinanza e del supporto che l'associazione Minerva e l'Osservatorio per lo sport e per il turismo, da sempre, dimostrano e continuano a dimostrare alla Provincia, al territorio e a tutte le persone che ne fanno parte.

"Ringrazio la Provincia di Latina e il Presidente Carlo Medici che ha patrocinato il video, tutti i Comuni e tutte le società sportive per le immagini e tutti coloro i quali hanno lavorato alla produzione di questo video che è stato l'ennesimo grande lavoro di squadra. Credo fermamente – afferma Annalisa Muzio – nell'unione di intenti, nel senso di comunità e di appartenenza e nel fatto che, per ripartire, occorra una programmazione congiunta, a più livelli, che coinvolga i vari soggetti che compongono la società, dalla politica alle associazioni, agli imprenditori, ai cittadini: tutti – commenta il presidente – siamo chiamati a fare la nostra parte per fare ripartire questa provincia piena di bellezze naturalistiche, paesaggistiche, architettoniche e di eccellenze turistiche oltre che culinarie. E' un territorio che ha storicamente dimostrato la sua grande forza, sta a noi – aggiunge Annalisa Muzio – sapere cogliere le nuove opportunità che si presenteranno per rilanciare tutti i settori e tutti i comparti dell'economia: dall'imprenditoria al commercio, dal turismo allo sport, dal sociale e alla cultura. Noi siamo pronti a mettere in campo tutto il nostro impegno. Sia con Minerva che con l'Osservatorio stiamo programmando una serie di progetti e di iniziative, a breve e lungo termine, per affrontare la fase 2 e in generale il dopo emergenza Covid. Abbiamo predisposto vari documenti di programmazione, che abbiamo già sottoposto all'attenzione delle istituzioni, finanche della Regione e primo tra tutti al Comune di Latina, che si è dimostrato pronto all'ascolto. Siamo, dunque, speranzosi che la nostra provincia, così come tutto il territorio italiano, possa tornare a splendere più di prima. L'amore per il nostro territorio – conclude Muzio – ci impone di alzare la testa, fieri, uniti, orgogliosi compatti….noi siamo comunità, noi siamo più forti di prima. Che questo sia un augurio di rinascita per tutti noi".

Per la realizzazione del video e per le l'associazione ringrazia: L'amministrazione Provinciale di Latina e le amministrazioni comunali di: Aprilia, Bassiano, Campodimele, Castelforte, Cisterna, Cori, Fondi, Formia, Gaeta, Itri, Latina, Lenola, Maenza, Minturno, Monte San Biagio, Norma, Pontinia, Ponza, Priverno, Prossedi, Roccagorga, Rocca Massima, Roccasecca dei Volsci, San Felice Circeo, Sabaudia, Sermoneta, Sezze, Sonnino, Sperlonga, Spigno Saturnia, SS Cosma e Damiano, Terracina, Ventotene.

E le società : Asd Amici dello Sport, Asd Japp Terracina, Asd Terracina Beach Soccer, Asd Terracina Rugby, CiC Production, Consorzio Sperlonga Turismo, Futura Latina, Marco Marini, The Italian Food, Visit Lazio, PiccolaGrandeItalia.Tv. Per il montaggio si ringrazia Marco Marcelli, per le musiche il Maestro Gabriele Pezone.