Domenica 10 maggio, dopo tante settimane di stop forzato, riprende il mercato settimanale di Monticchio, a Sermoneta. Ma con qualche novità, in linea con le prescrizioni del Governo per contrastare la diffusione del coronavirus: saranno allestiti dalle 8.00 alle 13:00 esclusivamente i banchi per la vendita di prodotti alimentari, ortofrutticoli e florovivaistici, così come previsto dall'ultimo DPCM; l'ingresso sarà contingentato e controllato dalla Polizia Locale e volontari della Protezione Civile e Anc; sarà obbligatorio indossare le mascherine, mantenere il distanziamento di almeno un metro tra le persone e naturalmente è vietato l'assembramento.

«Tornare al mercato non potrà essere purtroppo l'occasione per fare una passeggiata e incontrare amici e conoscenti, ma solamente un'opportunità per effettuare acquisti di generi alimentari e di prima necessità - si legge nella nota del Comune - Viene infatti raccomandato di andare al mercato un solo componente per nucleo familiare e di rimanere per il tempo strettamente necessario agli acquisti. Le regole sono state condivise in un apposito incontro con i rappresentanti sindacati degli ambulanti, la Polizia locale di Sermoneta e la consigliera delegata al commercio Mariangela Screti».

«Tornare alla vita di sempre dipenderà dai nostri comportamenti, dalla nostra attenzione, dal rispetto delle regole e della pazienza – spiega il sindaco Giuseppina Giovannoli – tutto andrà bene solo se continueremo a impegnarci come stiamo facendo».