Test sierologici al personale del Comune di Minturno, che, a turno, da qualche giorno, si è sottoposto al prelievo ematico effettuato all'interno di un noto laboratorio analisi di Marina di Minturno. Un test che servirà a rilevare il quantitativo di IgG/IgM nel sangue. Nei giorni scorsi il personale municipale è stato informato dell'iniziativa adottata dal Comune, che ha chiesto il consenso ad ogni dipendente. Dall'altro giorno hanno iniziato gli agenti della Polizia Locale e a breve saranno completati i prelievi anche agli altri impiegati. Inizialmente si era ipotizzato il test con i kit forniti da una ditta, ma poi l'Amministrazione, come ha confermato il medico e delegato alla sanità del Comune, Franco Esposito, ha preferito stilare una convenzione con un laboratorio analisi, in quanto i risultati sono di maggiore affidabilità.

«E' un sistema- ha affermato Esposito- che serve a fornire indicazioni sui soggetti che sono a rischio o altri asintomatici che hanno già superato la malattia. Di questa patologia, purtroppo, conosciamo ancora poco, ma ci siamo resi conto che questo sistema è il più credibile, in quanto ci può offrire importanti indicazioni sulle condizioni attuali dei dipendenti del nostro Comune». A giorni, quindi, avremo i risultati completi di tutto il personale municipale che ha deciso di sottoporsi ai test sierologici. Lo stesso sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli ha voluto sottolineare l'importanza di questi test, che l'Amministrazione comunale ha inteso fare, per avere un quadro completo della situazione. «Siamo entrati nella fase due - ha detto il primo cittadino - e vogliamo prepararci al meglio per poter cercare di riattivare tutto ciò che è possibile, sempre garantendo la massima sicurezza».

Intanto il cimitero, già riaperto da dieci giorni, potrà ospitare chi vorrà andare a trovare i propri cari anche domenica prossima, giorno in cui l'area rimaneva chiusa. C'è stata una disposizione di servizio del funzionario responsabile, che ha disposto l'apertura per domenica dalle nove alle tredici; l'accesso sarà consentito sino ad un massimo di venti persone per volta e la permanenza sarà di quindici minuti. Lo stesso sindaco ha già anticipato che sta valutando la possibilità di far riaprire i mercati settimanali di Scauri e Minturno, almeno per quanto riguarda i prodotti alimentari.