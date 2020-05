Il pensiero del parroco, alla vista della piazza con i negozi chiusi, è andato a tutti i commercianti che stanno affrontando l'emergenza: "Chiedo alla Madonna che ci aiuti a rialzare la testa e che conceda a tutti il senso vero della misura dei soldi, quale strumento per vivere rigettandone però l'attaccamento morboso".

Si è svolta questa mattina, in una versione ristretta per evitare qualsiasi tipo di assembramento, la tradizionale Processione con l'Immagine della Madonna a Cori.

