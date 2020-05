Grazie a un apposito atto della Giunta, a Priverno gli assegnatari delle case popolari avranno la possibilità di acquistare gli immobili dove risiedono.

E' stata emessa la delibera che permette loro di trasformare il diritto di superficie in diritto di proprietà in forma piena con decadenza di tutti i vincoli per le aree PEEP concesse in diritto di superficie e decadenza degli stessi vincoli. Nello specifico, il provvedimento interessa due piani di zona 167, ovvero quello a Ceriara e quello in località Osteria dei Pignatari. Già una delibera di Consiglio Comunale del 2010 aveva stabilito il valore degli edifici in questione ma dopo dieci anni tale valore non è più congruo.

Così come si legge nella delibera, sono trascorsi molti anni dalla stesura della delibera e il mercato ha subito profonde trasformazioni tali da rendere non più attuali e congruenti i prezzi precedentemente stabiliti.

L'Amministrazione ha ribadito l'intenzione di soddisfare le legittime attese dei cittadini interessati all'ottenimento della piena titolarità dei propri alloggi nonché agevolarne l'acquisizione anche con modalità rateali di pagamento fissando il nuovo prezzo per le abitazioni.