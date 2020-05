Lo hanno chiamato «Progetto Cura famiglie», è nato in collaborazione con la parrocchia di Santa Domitilla e si tratta di un gesto di concreta condivisione e aiuto a molte persone che non riescono ad andare avanti con i sussidi pubblici.

«Il Coronavirus ha scatenato 3 grossissimi problemi. - dice la nota di presentazione - In primis il problema sanitario che ci ha già portato a constatare più di 28.000 vittime e che non si sa ancora dove ci porterà; poi c'è il problema economico di cui nessuno è ancora in grado di valutare la dimensione che sarà sicuramente devastante; e poi il non meno drammatico il problema della sopravvivenza delle fasce più deboli. La Caritas ci dice che solo nella provincia di Latina centinaia di famiglie sono praticamente alla fame. La Caritas fa il suo lavoro, ma purtroppo non basta».

Nasce così il progetto di due imprenditori pontini che in questi giorni hanno dato vita ad un Comitato Organizzatore che in collaborazione con la Parrocchia di Santa Domitilla possa fornire una risposta immediata alle tante richieste di cibo.

«Crediamo fermamente che i più fortunati - dice la nota - dovrebbero fare qualcosa per chi non può andare avanti e soddisfare almeno i bisogni indispensabili per la sopravvivenza. Crediamo che non sia utopistico sperare di raggiungere con l'aiuto di tutti un ragguardevole traguardo per il pronto aiuto e siamo sicuri che condividendo l'iniziativa, ce la faremo. Da questi valori di servizio sociale in questa tragica emergenza, nasce il nome ‘Progetto cura famiglie'. Lo scopo del progetto è di adottare dal punto di vista alimentare un certo numero di famiglie bisognose, sapendo che l'Istat ci dice che una famiglia media consuma 400 euro mensili per l'alimentazione. È bello donare quando si sa che l'impegno serve a dare un sorriso a uomini donne e soprattutto bambini, che non riescono neanche a trovare il cibo per la sopravvivenza. E' già iniziata la seconda fase del progetto e dopo la terapia d'urto nelle prime settimane, si cercherà con tutto l'impegno e con la massima serietà e professionalità ciascuno nei propri ambiti, di incanalare flussi continui di approvvigionamento con l'adesione al Progetto da noi sostenuto, con i contributi dei supermercati di Latina che stanno aderendo all'iniziativa. Siamo certi che la vostra generosità, non verrà meno».