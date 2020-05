Anche quest'anno Latina, San Felice Circeo, Sabaudia, Gaeta, Sperlonga, Terracina e Ventotene, nonché Anzio in provincia di Roma, hanno conquistato la Bandiera Blu. Il vessillo, che sancisce la qualità ambientale e delle acque del mare, quest'anno avrà un valore diverso per il contesto generale generato dal coronavirus. Proprio l'eccellenza del litorale (e dei servizi annessi) potrebbe costituire un valido sostegno per la ripartenza dell'economia locale su cui il turismo, insieme al comparto agroalimentare, ha un peso decisivo.

Occorrerà però capire innanzitutto come verrà regolamentata la fruizione degli arenili. Di idee in queste settimane ne sono circolate numerose, a partire dalle "famose" cabine in plexiglass sino ad arrivare al supporto della tecnologia e delle app che tramite smartphone consentono di prenotare lettini, sdraio e ombrelloni.

Di certo, tuttavia, al momento c'è davvero poco. Sicuramente il mare ai tempi del coronavirus verrà fruito in maniera differente fra distanziamento sociale, dispositivi di protezione individuale e sanificazioni.