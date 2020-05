È ripartita questa mattina l'attività - solo quella relativa ai generi alimntari - del mercato settimanale di Latina, in via Rossetti. Per l'occasione, il sindaco Damiano Coletta si è recato nel piazzale, per un sopralluogo insieme alla Polizia Locale, in presidio, per monitorare che tutte le regole previste dal Dpcm fossero garantite.

"Sopralluogo al mercato del martedì che ha riaperto oggi solo per i generi alimentari - ha scritto il sindaco Coletta sul suo profilo Twitter - Situazione sotto controllo grazie al senso di responsabilità di commercianti e cittadini. E grazie al controllo della Polizia Locale. Vincere la sfida col virus dipende da ognuno di noi".