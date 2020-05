Tornano i mercati anche a San Felice Circeo a partire da domenica 17 maggio. Proprio oggi il sindaco Giuseppe Schiboni ha firmato l'ordinanza con la quale è stato revocato il precedente provvedimento di chiusura ed ha stabilito, in vigenza dell'attuale DPCM del 26.04.2020 la possibilità agli operatori del settore alimentare e ortofrutta di essere nuovamente presenti nel mercato settimanale del martedi, in località La Cona e Centro Storico a partire dal 19 maggio 2020, mentre per il mercato sperimentale domenicale si tornerà a Borgo Montenero a partire da domenica prossima.



"Un contributo importante agli operatori del mercato – ha spiegato l'assessore alle Attività produttive, Rita Rossetto – ed una nuova possibilità di acquisto per i nostri residenti. L'apertura dei mercati, che segue quella già di altri comuni, si muove proprio nella maggiore offerta sul territorio per dare modo ai consumatori di acquistare, specie per il settore frutta e verdura direttamente dai produttori".



Rigide anche le regole che dovranno seguire sia gli operatori sia i consumatori per poter accedere alle aree che saranno aperte con orario 07,00 – 13.00. Obbligo di mascherina, distanziamento sociale e obbligo di evitare assembramenti. La permanenza nel mercato dovrà essere legata soltanto alla necessità di acquisto e gli ingressi saranno contingentati ed avranno un percorso di entrata ed uscita.



Gli operatori, dovranno indossare oltre alle mascherine, anche guanti monouso e dovranno mettere a disposizione dei clienti soluzioni per la pulizia delle mani ed esporre le regole anticontagio di cui al DPCM del 26.04.2020. Sarà garantito anche il servizio igienico con bagni chimici e la presenza di personale per la continua sanificazione delle strutture igieniche.