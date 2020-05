Il Consorzio Industriali di Aprilia (Ciap) dona 108 buoni spesa alla famiglie in difficoltà a causa dell'emergenza Coronavirus. Questa mattina nell'aula consiliare di piazza Roma si è svolta la cerimonia di consegna, alla presenza del sindaco Antonio Terra, del presidente del Ciap Marco Braccini, del vice presidente Gianmichele Diana e del referente della rete dei Banchi Alimentari e delle associazione delle rete Aprilia Solidale del terzo settore, Salvatore Saraniti.

Quest'ultimo ha ricevuto dal Ciap i 108 buoni, del valore di 50 euro ciascuno, che saranno destinati alle persone in difficoltà che potranno utilizzarli negli Eurospin della città. "Un gesto importante - spiega Saraniti - quello degli industriali, che si somma alle altre iniziative di solidarietà già messe in campo". Il Ciap invece ha spiegato il senso dell'iniziativa. "Abbiamo voluto dare il nostro contributo - spiegano - per sostenere chi è più in difficoltà, malgrado il momento particolare che vede tante aziende chiuse a causa del lockdown".