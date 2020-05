Lezioni a casa, esami e tanto tempo da trascorrere anche da soli nonostante la fase 2. Gli agenti del commissariato di Gaeta si mobilitano per gli studenti. Prosegue infatti senza sosta la consegna dei testi scolastici a cura del personale della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Gaeta agli studenti del territorio di Gaeta. Una vera lotta ingaggiata contro lo scorrere del tempo soprattutto in previsione degli esami di stato che a breve si troveranno ad affrontare i numerosi giovani delle scuole secondarie di primo grado.



L'iniziativa partita circa un mese fa con la prima richiesta di una scuola primaria locale ha visto aggiungersi da subito numerose petizioni da parte degli altri istituti scolastici del comune, venutisi a trovare in notevole difficoltà per il proseguimento delle attività didattiche a distanza, dovute alla mancanza per molti alunni della disponibilità dei testi rimasti fino ad allora nelle classi e non recuperabili da parte delle famiglie costrette alla permanenza in casa per l'emergenza Covid-19.

Le operazioni di distribuzione dei libri sono state effettuate con celerità, costanza e determinazione attesa la necessità dei molti studenti di dover recuperare le lezioni e rimettersi al passo con i programmi.



In tal modo è stato possibile raggiungere circa 250 studenti ai quali sono stati consegnati circa 1.500 testi scolastici distribuiti in tutte le zone del territorio.

La soddisfazione sia dei giovani alunni che delle rispettive famiglie è stata notevole soprattutto per quei ragazzi che si trovano in procinto di sostenere gli esami conclusivi del loro ciclo di studi e che dovranno intraprendere il nuovo percorso scolastico.

Con tale impegno da parte del personale della Polizia di Stato sono stati raggiunti gli scopi prefissati ossia quello di riportare un momento di normalità nello svolgimento della vita quotidiana di ciascun ragazzo ed un contributo sostanziale alla loro formazione culturale e didattica.

Un piccolo gesto di solidarietà tra i tanti attuati dall'Amministrazione di P.S. che ha inteso contribuire con un segno tangibile al ritorno ad un'apparente regolarità.