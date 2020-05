Salgono a 82 i contagi da Coronavirus sul territorio di Velletri. Poco fa, infatti, il sindaco Orlando Pocci ha reso noto che la Asl Roma 6 ha comunicato la positività di tre persone in più rispetto al precedente rilievo. Un dato, dunque, che porta a 30 il numero degli attuali positivi: di questi, 11 sono ricoverati e 19 sono in quarantena a casa. Quarantacinque, invece, le persone guarite e e sette quelle decedute.



"La verifica puntuale dei dati sanitari - ha spiegato il sindaco - sembra essere arrivata a un buon livello di precisione: il lavoro svolto con la Asl ha prodotto una base dati attendibile che comunque monitoreremo nei prossimi giorni. La Piattaforma COVID-19, realizzata dalla Regione Lazio, è un sistema informativo complesso collegato a tutti i livelli delle strutture sanitarie e di governo dei territori, dunque l'inserimento dei dati avviene in più fasi e con più persone e questo comporta la necessità di effettuare delle verifiche che in questa prima fase hanno richiesto un tempo straordinario.



Nel merito a Velletri si registrano tre casi positivi in più rispetto all'ultima comunicazione dell'11 maggio scorso, tutti con link epidemiologico noto. Tuttavia, i numeri rispetto alla precedente sono leggermente differenti, in particolare troviamo 30 positivi attuali contro i 23 della precedente rilevazione. Per quattro di loro si tratta di un aggiornamento del sistema, gli altri tre sono la variazione effettiva".