Il Comune di San Felice Circeo ha già consegnato più di tremila buste contenenti mascherine, per un totale di novemila dispositivi di protezione distribuiti tra i cittadini in modo gratuito attraverso i distributori automatici della raccolta differenziata.

È possibile ritirare un pacco ogni quindici giorni. Ora, in questa seconda fase, verranno distribuite altre mascherine, ma con una modifica: saranno due in ogni busta e non più tre.

Il motivo, come spiegano dall'amministrazione, è legato alla difficoltà di reperire dispositivi di protezione individuale a prezzi calmierati come indicati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri attraverso il commissario Arcuri. Per prelevare le buste, come avvenuto già nella prima fase, basterà utilizzare la tessera che ogni utenza Tari possiede.

In caso di smarrimento o mancato possesso, potrà essere richiesto il rilascio o il duplicato presso gli uffici della società Del Prete situati all'isola ecologica di via della Pineta.