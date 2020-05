Lunedì o martedì sarà firmata la delibera di giunta con cui il Comune concederà ai commercianti di Latina la possibilità di ottenere più spazi per l'occupazione del suolo pubblico. E' uno degli elementi emersi nell'incontro di oggi pomeriggio in Comune tra una delegazione dei commercianti, il sindaco Damiano Coletta e l'assessore al Commercio Simona Lepori.

I commercianti hanno inoltre chiesto garanzie sulla sospensione delle tasse locali (Tosap e Tari) e collaborazione nella velocizzazione dell'iter burocratico che consentirà di ampliare gli spazi disponibili per la clientela. "L'amministrazione comunale - hanno spiegato gli operatori al termine della riunione - ci ha garantito una delibera tra lunedì o martedì. Attendiamo. In caso di mancate risposte ci regoleremo di conseguenza". L'amministrazione comunale, da parte sua, sta attendendo il decreto del Governo che ufficializzerà la riapertura delle attività commerciali e le indicazioni che arriveranno anche dalla Regione Lazio. Sulle tasse l'amministrazione comunale sta cercando il modo per applicare agevolazioni alle attività produttive.