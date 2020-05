È una proposta che farà discutere quella lanciata da Riva Destra, il movimento confermato a Fratelli d'Italia, con segretario Stefano Zangrillo. Parcheggi gratuiti nei pressi degli stabilimenti balneari al fine di incentivare il turismo esterno giornaliero e in tutta la città per le ore estive dello shopping, ovvero dalle 18 in poi.

Per il movimento politico sarebbe un'idea fattibile. "Il non pagare il parcheggio comporta una perdita alla società che gestisce gli stalli, ma il comune può fare due cose, rinunciare alla quota di royalties che deve percepire dalla società e applicare sgravi fiscali", suggerisce Zangrillo. Ora la parola passa agli amministratori ai quali è stata sottoposta questa richiesta finalizzata a risollevare dalla crisi balneari e commercianti di Formia