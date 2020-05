Per il momento l'organizzazione e l'entrata contingentata all'area mercato del sabato ad Aprilia, sembra funzionare bene. Da questa mattina infatti i volontari della Protezione civile e gli agenti della polizia locale stanno regolando l'afflusso di cittadini all'area mercato di via Toscanini. L'ordinanza del sindaco terra prevede l'accesso massimo a 160 persone.

Per il momento non si sono registrati grossi disagi ma la vera prova del fuoco sarà Sabato prossimo quando probabilmente il numero dei banchi vendita sarà decisamente aumentato. Si dovrà comunque attendere la decisione di regione e Comune in merito alla possibilità di autorizzare i banchi che vendono prodotti diversi da quelli alimentari il che, infatti, porterebbe sicuramente ad un aumento dei tempi di attesa per entrare con conseguente di saggio sulla via abilità intorno ai due accessi