Un incidente sul lavoro è avvenuto nelle scorse ore a Lanuvio, nella zona di Campoleone, a poca distanza dal confine con Aprilia. In particolare, all'interno di un pastificio di via Nettunense, una donna di 41 anni, residente ad Ariccia, è rimasta incastrata in una macchina impastatrice, restando ferita alla mano e all'avambraccio.

A chiamare i soccorsi sono stati i colleghi: immediato l'arrivo di una ambulanza e di un elicottero del 118 che è atterrato in un vicino terreno: date le ferite riportate, la donna è stata subito portata al Pronto soccorso dell'ospedale San Camillo di Roma con l'eliambulanza. Fortunatamente, non è in pericolo di vita.

Sul posto, per le indagini di rito, sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Lanuvio e della Compagnia di Velletri.