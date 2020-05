Niente contagi da covid-19 da oltre un mese a Lenola. Un dato positivo che è stato commentato ieri dal sindaco Fernando Magnafico, che ha comunque invitato i cittadini a non abbassare la guardia. "È da oltre un mese che non registriamo casi positivi – spiega il primo cittadino lenolese – ne abbiamo avuti cinque in tutto: quattro guarigioni e un decesso. Al momento tutti i tamponi eseguiti, oltre 50 sui cittadini lenolesi, non hanno dato esito positivo. Tutte le contumacie domiciliari sono terminate senza alcun problema. Prendiamo atto dunque che Lenola oggi è Comune ‘Covid-free'. Il lavoro fatto è stato grande, grazie alla Protezione Civile, con il Centro Operativo Comunale, abbiamo assistito la popolazione, distribuito beni di prima necessità frutto della generosità di altri cittadini e della comunità, ma anche dei commercianti che attraverso la spesa solidale hanno contribuito notevolmente all'obiettivo di raggiungere tutte le famiglie bisognose. Lenola è stato tra i primi Comuni a distribuire i buoni-spesa governativi, adesso abbiamo messo in campo pure quelli regionali".

"Non sono state settimane facili – sottolinea Magnafico – ci sono stati anche momenti di angoscia, in attesa degli esiti di alcuni test. Però è stato fatto un lavoro di squadra: la comunità ha risposto bene, hanno in gran parte ascoltato i consigli del Comune e della Protezione Civile. Le associazioni sono state tutte al fianco del Sindaco e dell'Amministrazione: chi ha cucito quasi duemila mascherine, chi ha comprato beni da distribuire agli indigenti; tante ditte hanno donato mascherine chirurgiche autotassandosi. C'è stata un'unità d'intenti che ha prodotto un risultato egregio".

Il primo cittadino ha sottolineato come sia importante in questo momento non abbassare la guardia. "Mi affido al senso di responsabilità dei miei concittadini. Lenola e il suo futuro sono nelle nostre mani: se sapremo gestire questi piccoli passi in avanti verso la piena libertà di movimento e d'azione, allora avremo fatto davvero un ottimo lavoro"