C'è un altro indagato nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Emilio Maggiacomo, l'agricoltore di 69 anni ucciso a fine marzo in un suo terreno nella zona di San Raffaele, fra Fondi e Itri. La Procura sta approfondendo la posizione di un 51enne del posto che risulta indagato per favoreggiamento. A finire in carcere con l'accusa di omicidio volontario aggravato dai futili motivi è stato invece un uomo di 44 anni, Abdul Majid Khan, pakistano ma da tempo residente a Fondi.

Oltre all'arresto avvenuto poco dopo il delitto, però, ora l'inchiesta si è arricchita di un altro elemento, perché la Procura ha iscritto al registro degli indagati un'altra persona sulla cui posizione sono in corso ulteriori approfondimenti. Si tratta di un uomo già noto alle forze dell'ordine, nei confronti del quale - come detto - si ipotizza il reato di favoreggiamento.