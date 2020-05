Ventesimo caso di coronavirus a Formia. Ieri purtroppo è stata trovata positiva una signora di 56 anni del luogo appena tornata dal nord dove si trovava in visita a un familiare.

Sottoposta al tampone è risultata contagiata, ma le sue condizioni sono buone, tanto che è in isolamento domiciliare.

In quarantena anche i familiari che vivono con lei a Formia e che sono seguiti dalle autorità sanitarie. Un caso che comunque non desta particolari preoccupazioni in quanto si tratta di un caso isolato subito posto sotto controllo dalla Asl.

In caso di novità, chiaramente, saranno forniti ulteriori aggiornamenti.