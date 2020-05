Il sindaco ha anche informati tutti che la Asl di Latina ha comunicato di aver già messo in sicurezza il centro dialisi.

«Dopo il ricovero di ieri del nostro concittadino, risultato positivo al Covid-19, oggi sono stati effettuati molti tamponi sia ai suoi familiari, sia al personale e ai pazienti del Centro dialisi di Priverno perché, come abbiamo appreso nel corso della giornata, il paziente ricoverato è un dializzato che ha frequentato il centro. Poco fa mi hanno comunicato i risultati dei tamponi effettuati agli operatori e ai pazienti del Centro dialisi che hanno evidenziato, purtroppo, due persone positive, fortunatamente asintomatiche, una di Priverno e una di Roccagorga. Attendiamo ancora gli esiti dei tamponi effettuati ai familiari».

Ore concitate, sui Lepini, nell'ambito dell'emergenza Coronavirus. Poco prima delle 23 di oggi, 16 maggio 2020, il sindaco di Priverno, Anna Maria Bilancia, ha infatti annunciato che i tamponi effettuati dopo il contagio di un paziente che ha frequentato il centro dialisi privernate hanno purtroppo dato esito positivo per due persone. Si tratta di una persona di Priverno e di una di Roccagorga. In quest'ultimo paese, tra l'altro, si tratta del primo caso di Covid-19.

