Di conseguenza, i poliziotti delle Volanti hanno elevato sanzioni amministrative nei confronti di tutti i presenti, compreso il responsabile del club. E tutti, come detto, sono stati rimandati a casa.

In particolare, l'intervento è stato registrato a mezzanotte e mezza: alla polizia era stata segnalata la presenza di musiche moleste in centro e, di conseguenza, gli agenti sono arrivati alla discoteca. Il locale era regolarmente chiusa, ma dal garage sul retro arrivava la musica.

