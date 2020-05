Tremendo incidente questa mattina in via Donato Bardi, davanti allo stadio Quinto Ricci di Aprilia. Lo scontro è avvenuto poco prima delle ore 11 e ha visto coinvolte una moto e una Ford Focus.

A riportare le ferite peggiori è stato il motociclista, classe 1969 di Aprilia, per il quale è stato disposto il trasferimento con l'eliambulanza all'ospedale Goretti di Latina in codice rosso per dinamica.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Aprilia, che hanno eseguito i rilievi per valutare la dinamica dell'incidente.

Il conducente della Focus, un uomo di Aprilia classe 1963, è rimasto illeso.