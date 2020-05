Al termine delle formalità di rito, quindi, il giovane è stato condotto in carcere a Latina.

Nello specifico, l'uomo era già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliare e lo scorso 14 maggio era stato sorpreso fuori dal domicilio indicato per la sua detenzione.

Nello specifico, il giudice ha concordato con le risultanze investigative raccolte dall'Arma e di conseguenza ha firmato l'ordinanza che ha portato i carabinieri di Fondi ad arrestare per evasione un 24enne nato in Albania, ma residente nella Piana.

Attorno a mezzogiorno di ieri, a Fondi, i carabinieri hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Lucca, riguardante un uomo di 24 anni.

