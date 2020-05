Maxi sequestro di cocaina ad Aprilia. In particolare, attorno a mezzogiorno di oggi, i carabinieri del Reparto territoriale della città, insieme ai colleghi della Stazione di Campoverde, hanno portato a compimento un servizio antidroga, arrestando un noto imprenditore 51enne della zona.

Nello specifico, il blitz è scattato in via Caligola, all'interno dei magazzini in uso alla ditta dell'imprenditore: qui, a margine della perquisizione locale, i carabinieri apriliani hanno trovato venti chili di cocaina, suddivisa in panetti del peso di un chilo ciascuno.