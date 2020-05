Non arrivano notizie positive da Nettuno per quanto riguarda l'emergenza Coronavirus. In particolare, nel corso della giornata di oggi il numero dei casi è salito: in particolare, è risultata positiva al Coronavirus una bambina di dieci anni.

Il nuovo caso - che fa salire a 65 le persone contagiate dall'inizio della pandemia - è stato reso noto dal Comune in serata: è stato anche specificato che la bimba era già in isolamento domiciliare preventivo e sotto stretto controllo da parte della Asl Roma 6 in quanto nelle scorse settimane erano stati registrati altri casi riconducibili al suo nucleo familiare. Al momento le sue condizioni sono buone e si trova in quarantena a casa.

Con il suo contagio, le persone attualmente positive in città sono diciotto: nove di queste sono ospedalizzate, otto si trovano in isolamento domiciliare e una è ricoverata nella clinica "Villa dei Pini" di Anzio.

Restano trentaquattro, invece, gli individui guariti dall'inizio della pandemia.