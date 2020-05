Di questo numero, 26 individui sono isolamento domiciliare e quattro sono ricoverate nella clinica "Villa dei Pini". Sempre nella medesima struttura, sono presenti altre 15 persone positive al nuovo Coronavirus, ma sono residenti in altri Comuni.

In particolare, dal Comune hanno fatto sapere che la Asl Roma 6 ha reso noto che altre due persone risultano positive al Covid-19: dunque, allo stato attuale, coloro che sono ancora positive al virus che sta spaventando il mondo, residenti ad Anzio, sono complessivamente trenta.

