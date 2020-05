Trovati 20 chili di cocaina nel magazzino della sua ditta, arrestato un imprenditore di Aprilia. I carabinieri del reparto territoriale e della stazione di Campoverde hanno portato a termine una brillante operazione antidroga: una perquisizione in un garage in via Caligola, alle spalle di un complesso edilizio in via Aldo Moro, che ha permesso di rinvenire 20 panetti di cocaina di un chilo ciascuno. La sostanza una volta "tagliata" e reimmessa sul mercato al dettaglio avrebbe fruttato circa 2 milioni di euro.



In carcere è finito un 51enne di Aprilia, Massimiliano A. un imprenditore piuttosto noto in città, incensurato, un insospettabile lontano dal radar della giustizia e dunque - secondo le ipotesi investigative - il profilo per «custodire» la cocaina. Per questo i carabinieri del reparto territoriale di Aprilia continuano nella loro indagini per risalire a tutta le rete dell'approvvigionamento della droga, dopo aver inferto un duro colpo alla criminalità con questo maxi sequestro.