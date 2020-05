Alla fine è stata trovata una soluzione alternativa interna al carcere di Oristano dove Battisti si trova recluso e quindi non ci sarà alcuna misura meno afflittiva. Battisti si trova nel carcere di Oristano dal gennaio del 2019 quando è stato arrestato in Bolivia dopo 40 anni di latitanza.

E' stata respinta dal Tribunale di Sorveglianza di Cagliari, la richiesta di arresti domiciliari per Cesare Battisti. L'avvocato Davide Steccanella aveva presentato la richiesta a causa del quadro clinico del detenuto, affetto da una epatite B al polmone.

