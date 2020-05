Colpito dallo sportello di un'auto mentre transita in bicicletta, uomo trasferito al pronto soccorso da un'ambulanza del 118. E' quanto accaduto questa mattina ad un in sella ad una bicicletta mentre stava percorrendo la via Nettunense all'altezza dell'Eurospin.

Stando ad una prima ricostruzione dell'incidente avrebbe impattato contro lo sportello di una macchina aperto mentre stava passando. L'uomo nella vettura è prontamente sceso a prestare il primo soccorso, ha allertato anche il centralino del 118. Oltre all'ambulanza sul luogo dell'incidente sono giunti anche gli agenti della polizia locale di Aprilia per i rilievi.