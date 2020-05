Sono giunti gli esiti dei tamponi effettuati alle persone riconducibili al link dei tre casi di contagio accertati negli ultimi giorni a Priverno. A darne notizia è il sindaco, Anna Maria Bilancia, che in un post su Facebook scrive: "Purtroppo tre di loro sono risultati positivi al virus ma le persone coinvolte fortunatamente stanno bene. Continueranno così il loro isolamento da cui usciranno solo dopo il periodo previsto e dopo che i tamponi di controllo saranno negativi".

"Quindi, con questi tre casi di positività sale a 5 il numero di persone di Priverno contagiate, più 1 persona di Roccagorga. In queste ore la Asl sta effettuando altri tamponi a persone che hanno avuto contatti con le persone risultate positive allo scopo di chiudere il cerchio dell'esposizione. Questa vicenda ci dimostra ulteriormente che l'emergenza non è passata e che il rispetto delle regole e l'uso corretto dei dispositivi di sicurezza, soprattuttomascherine e igiene costante delle mani, sono le uniche armi per difenderci dal contagio".