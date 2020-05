E' mistero, a Nettuno, riguardo alla presunta esplosione di due colpi d'arma da fuoco in via Gramsci, nel pieno centro città. La segnalazione è arrivata questa mattina al 112 e poco dopo sul posto sono accorse le Volanti della polizia e i vigili del fuoco. Gli agenti, però, non hanno trovato alcuna traccia di bossoli,persone ferite, sangue a terra e fori nei muri.

Solo subito dopo l'arrivo in zona pare che sia stato avvertito un leggero odore simile a quello della polvere da sparo. Per fugare ogni dubbio, gli agenti hanno visitato anche gli appartamenti dell'intera palazzina dove erano stati avvertiti i boati: in due appartamenti c'erano i relativi inquilini, in altri tre non c'era nessuno e sono state aperte le porte con l'ausilio dei pompieri. Ma anche questi controlli hanno dato esito negativo.