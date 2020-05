Qualcosa si era intuito con le prime riaperture, quando si erano registrati i primi incidenti con le strade deserte, ma oggi, con la Fase 2 entrata nel vivo, la situazione del traffico a Latina si è rivelata particolarmente caotica. Il risultato? Nel solo pomeriggio di oggi si sono registrati cinque incidenti stradali, tutti nel contesto urbano.

I casi più gravi si sono registrati in via Cerveteri, dove un'automobile ha investito un ventenne che camminava a piedi, mentre poco dopo in via Monte Terminillo, in zona Gionchetto, un sessantenne è volato dallo scooter in seguito all'impatto con un'utilitaria. In entrambi i casi i feriti sono stati trasportati in ambulanza, presso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, con l'urgenza riservata ai codici gialli, comunque non gravi. In entrambi i casi è intervenuta la Polizia Locale di Latina per gli accertamenti e i rilievi del caso.

Ma non sono stati gli unici incidenti del pomeriggio, altri tre se ne sono registrati rispettivamente in via del Lido, in viale Pierluigi Nervi e un altro ancora in via Cerveteri senza particolari conseguenze per le persone coinvolte.