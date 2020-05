Un'auto ribaltata sul ciglio della strada Formia Gaeta. È successo alle 21 circa di stasera di fronte Villa Irlanda nei pressi di Vindicio. Non si hanno ancora notizie sullo stato di salute del conducente dell'auto ribaltata, una Fiat Punto grigia.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli